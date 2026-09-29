تعرف على أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر قبل لقاء جنوب السودان

يتصدر عمر مرموش نجم توتنهام الإنجليزي قائمة أعلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في صفوف منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب السودان المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر اليوم على استاد جوبا الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية حيث يتطلع الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

مرموش الأغلى في قائمة منتخب مصر

ويأتي عمر مرموش في صدارة قائمة أغلى لاعبي المنتخب الوطني بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بعدما بلغت قيمته التسويقية 50 مليون يورو، بينما جاء هيثم حسن في المركز الثاني بقيمة 8 ملايين يورو.

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبين في قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

عمر مرموش – 50 مليون يورو

هيثم حسن – 8 ملايين يورو

إمام عاشور – 5 ملايين يورو

مروان عطية – 4 ملايين يورو

أحمد سيد زيزو – 3.5 مليون يورو

مهند لاشين – 3 ملايين يورو

محمد عبد المنعم – 2.5 مليون يورو

إبراهيم عادل – 2.5 مليون يورو

حسام عبد المجيد – مليونا يورو

مصطفى شوبير – مليونا يورو

وتكشف القائمة عن فارق واضح في القيمة التسويقية بين مرموش وبقية لاعبي المنتخب، في الوقت الذي تضم فيه القائمة عددًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة القارية.

موقف مصر في جدول المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بينما يتصدر مالاوي المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين يأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

ويسعى الفراعنة إلى حصد النقاط الثلاث في مواجهة اليوم من أجل تحسين موقفهم في المجموعة وتعويض التعادل الذي تحقق في الجولة الأولى.

تعادل سلبي أمام أنجولا في بداية المشوار

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027 بالتعادل السلبي مع أنجولا في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل المنتخب الوطني في تجاوز التعادل الافتتاحي وتحقيق الفوز أمام جنوب السودان خاصة أن حصد النقاط الثلاث سيكون مهما قبل استكمال باقي مواجهات التصفيات.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز حكما للساحة، ويعاونه لويس رالف فابيان وأسويت تيلوك كحكمين مساعدين، بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.