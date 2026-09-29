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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 70 طن لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر سبتمبر في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، ومنتجاتها والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكثفت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين حملاتها على مدار شهر سبتمبر مستهدفة أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 70 طنًا من المضبوطات.

وتضمنت المضبوطات 69 طنًا من هياكل وأحشاء وأجنحة ومفروم ومصنعات الدواجن ومصنعات ومقطعات اللحوم والأحشاء الداخلية والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 محضرًا مؤكدًا استمرار أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

محافظة الجيزة لحوم فاسدة تموين الجيزة

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