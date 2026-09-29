القبض على المتهم بالتشاجر مع شخص بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل " مصاب بجرح قطعى بالرأس" – مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

كما تبين أن الشخصين الآخرين الظاهرين بمقطع الفيديو هما (والد وشقيق المشكو فى حقه) حال قيامهما بمحاولة منعه من إستكمال التعدى على المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





