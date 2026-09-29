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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان وصندوق النقد الدولي يبدآن رسميا محادثات مراجعة التسهيل الممدد وبرنامج المناخ

وزارة المالية الباكستانية
وزارة المالية الباكستانية
أ ش أ

عقد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تمهيديا مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في إسلام أباد "لإجراء المراجعة الرابعة لإجراءات "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الخاص بباكستان، والمراجعة الثالثة لـ"صندوق المرونة والاستدامة".

وأعلنت وزارة المالية الباكستانية عن الاجتماع في منشور عبر منصة "إكس"، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق كانت برئاسة إيفا بيتروفا، وهي مستشارة في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة للصندوق.

وبدأ صندوق النقد الدولي مناقشات مع باكستان لإجراء المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للبلاد البالغة قيمته 7 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج المرونة المناخية الخاص بإسلام أباد والبالغة قيمته 1.4 مليار دولار.

ومن شأن الإنجاز الناجح لهاتين المراجعتين أن يمهد الطريق أمام حصول باكستان على تمويل يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، يشمل نحو مليار دولار في إطار البرنامج الاقتصادي و200 مليون دولار بموجب تسهيلات المناخ.

وكانت المؤسسة المالية قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر- انطلاقا من كراتشي- مشاورات "المادة الرابعة"، وهي عملية تقييم شاملة ومعمقة للوقوف على حالة الاقتصاد الباكستاني.

من جانبها أفادت مصادر بأن مخاوف صندوق النقد الدولي لا تزال قائمة بشأن عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، واستمرار التدخلات في السوق، وغياب الشفافية في الميزانية، وذلك في ظل وجود تباينات إحصائية كبيرة.

وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب وزارة المالية الباكستانية

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