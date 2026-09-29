من الجيزة إلى الإسكندرية.. قطار جولات مستقبل وطن في المحافظات يتواصل داخل المدارس

واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برنامج جولاتها بالمحافظات، حيث بدأت فعالياتها بمحافظة الإسكندرية، من خلال زيارة مدرسة سيد درويش والمشاركة في افتتاحها عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفائتها.

وتأتي الفاعلية ضمن برنامج الأمانة العامة للحزب بالمحافظة، والذي يشمل عددًا من التحركات الميدانية في مجالات خدمية مختلفة، تستهدف التعامل مع الاحتياجات التي تم رصدها داخل المؤسسات والمرافق التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وجاءت الزيارة بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

متابعة أعمال التطوير

وتضمنت أعمال الفاعلية متابعة أعمال التطوير داخل المدرسة، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات ورفع كفاءة مرافقها، ودعم قدرتها على توفير بيئة ملائمة للطلاب والعاملين بها.

وتستهدف أعمال التطوير تحسين المرافق والخدمات داخل المدرسة، وتهيئتها بالشكل الذي يدعم انتظام العملية التعليمية والاستفادة من إمكاناتها بصورة أكثر كفاءة.

ومن جانبه، قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، إن الاهتمام بالمنشآت التعليمية يأتي ضمن الملفات التي يحرص الحزب على دعمها، والعمل على تلبية احتياجاتها بما يخدم الطلاب والعاملين بها، مؤكدًا أن تحسين البيئة التعليمية يمثل جانبًا أساسيًا من الخدمات التي تستهدفها تحركات الحزب بالمحافظات.

والجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبقت لها زيارة محافظات القليوبية والغربية والشرقية والجيزة لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.