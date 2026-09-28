«مستقبل وطن» يواصل جولته بالجيزة.. قيادات الحزب تتفقد مدرسة محمد كريم لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير

في ثاني محطات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، تفقدت قيادات الحزب مدرسة محمد كريم بشارع عبد الفتاح عزام المتفرع من شارع البحر الأعظم، لمتابعة احتياجات المدرسة والوقوف على الأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها وتطويرها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج الأمانة العامة للحزب بالمحافظة، والذي يشمل عددًا من التحركات الميدانية في مجالات خدمية مختلفة، تستهدف التعامل مع الاحتياجات التي تم رصدها داخل المؤسسات والمرافق التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

تحسين مستوى التجهيزات ورفع كفاءة مرافقها

وجاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وتضمنت أعمال الفاعلية تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير اللازمة بمدرسة محمد كريم، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات ورفع كفاءة مرافقها، ودعم قدرتها على توفير بيئة ملائمة للطلاب والعاملين بها.

وتستهدف أعمال التطوير تحسين المرافق والخدمات داخل المدرسة، وتهيئتها بالشكل الذي يدعم انتظام العملية التعليمية والاستفادة من إمكاناتها بصورة أكثر كفاءة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الاهتمام بالمنشآت التعليمية يأتي ضمن الملفات التي يحرص الحزب على دعمها، والعمل على تلبية احتياجاتها بما يخدم الطلاب والعاملين بها، مؤكدًا أن تحسين البيئة التعليمية يمثل جانبًا أساسيًا من الخدمات التي تستهدفها تحركات الحزب بالمحافظات.

والجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبق وزارت محافظات القليوبية والغربية والشرقية لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.