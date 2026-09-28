قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوية هدوء بقى| أمير هشام يشيد بتصريحات حسام حسن: كان مهم تدارك الموقف
حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر
سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية نموذج متميز للشراكة التعليمية
حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير
الشهرة تقتلني..حارس الرأس الأخضر: فقدت سلامي وخصوصيتي بعد مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن» يواصل جولته بالجيزة.. قيادات الحزب تتفقد مدرسة محمد كريم لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

في ثاني محطات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، تفقدت قيادات الحزب مدرسة محمد كريم بشارع عبد الفتاح عزام المتفرع من شارع البحر الأعظم، لمتابعة احتياجات المدرسة والوقوف على الأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها وتطويرها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتأتي الفعالية ضمن برنامج الأمانة العامة للحزب بالمحافظة، والذي يشمل عددًا من التحركات الميدانية في مجالات خدمية مختلفة، تستهدف التعامل مع الاحتياجات التي تم رصدها داخل المؤسسات والمرافق التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

تحسين مستوى التجهيزات ورفع كفاءة مرافقها

وجاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وتضمنت أعمال الفاعلية تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير اللازمة بمدرسة محمد كريم، بما يسهم في تحسين مستوى التجهيزات ورفع كفاءة مرافقها، ودعم قدرتها على توفير بيئة ملائمة للطلاب والعاملين بها.

وتستهدف أعمال التطوير تحسين المرافق والخدمات داخل المدرسة، وتهيئتها بالشكل الذي يدعم انتظام العملية التعليمية والاستفادة من إمكاناتها بصورة أكثر كفاءة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الاهتمام بالمنشآت التعليمية يأتي ضمن الملفات التي يحرص الحزب على دعمها، والعمل على تلبية احتياجاتها بما يخدم الطلاب والعاملين بها، مؤكدًا أن تحسين البيئة التعليمية يمثل جانبًا أساسيًا من الخدمات التي تستهدفها تحركات الحزب بالمحافظات.

والجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبق وزارت محافظات القليوبية والغربية والشرقية لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

مستقبل وطن الجيزة أعمال الصيانة مدرسة محمد كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

على هامش منتدى مصر للتعدين.. وزير البترول يبحث مع مديرة قطاع المعادن بالبنك الدولي توفير التمويل بقطاع التعدين

على هامش منتدى مصر للتعدين.. وزير البترول يبحث مع مديرة قطاع المعادن بالبنك الدولي توفير التمويل بقطاع التعدين

على هامش منتدى مصر للتعدين 2026.. وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي تعزيز التعاون في التدريب وتبادل الخبرات التعدينية

على هامش منتدى مصر للتعدين 2026.. وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي تعزيز التعاون في التدريب وتبادل الخبرات التعدينية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد