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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يواصل جولاته الخدمية والتنظيمية بالمحافظات لدعم المواطنين.. صور

مستقبل وطن يواصل جولاته الخدمية والتنظيمية بالمحافظات لدعم المواطنين
مستقبل وطن يواصل جولاته الخدمية والتنظيمية بالمحافظات لدعم المواطنين
عبد الرحمن سرحان

واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن برنامج جولاتها بالمحافظات، حيث بدأت فعالياتها بمحافظة الجيزة من خلال زيارة مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، للوقوف على احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها، بما يدعم الخدمات الطبية المقدمة.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من أقسام ووحدات المستشفى، والتعرف على الاحتياجات المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ، تمهيدًا للعمل على توفيرها وفقًا لما تحتاجه المستشفى لدعم أداء خدماتها الطبية.

كما قام الحزب خلال زيارته جامعة القاهرة بسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين بالمحافظة خلال لقاء وفد الأمانة المركزية بمحافظ القاهرة داخل مقر الجامعة وذلك تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

وتستهدف التحركات داخل المحافظة التعامل مع الاحتياجات المحددة لكل جهة، من خلال الانتقال إلى مواقع تقديم الخدمة والتعرف على المتطلبات اللازمة بصورة مباشرة.

وجاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الحزب يعمل على دعم احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتوجيه أوجه الدعم إلى الجهات التي تحتاج إليها، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

والجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبق وزارت محافظات القليوبية والغربية والشرقية لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة الأجهزة والمستلزمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة

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