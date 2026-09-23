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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في ثالث جولات الحزب بالشرقية.. «مستقبل وطن» يتفقد مدرسة الناصرية الابتدائية بالزقازيق بعد رفع كفاءتها وتجهيزها

جولات الحزب بالشرقية
جولات الحزب بالشرقية

تفقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، خلال ثاني محطاتها بمحافظة الشرقية، مدرسة الناصرية الابتدائية بمدينة الزقازيق، بعد رفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

وتزور الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن محافظة الشرقية ضمن خطة الحزب لتنفيذ مجموعة من المبادرات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
 
وشملت أعمال رفع كفاءة المدرسة وتجهيزها توفير المقاعد والمكاتب للطلاب، وطلاء المدرسة بالكامل من الداخل والخارج، وتجديد دورات المياه، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب استكمال احتياجات المعامل، بما يهيئ بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والعاملين بالمدرسة.

 رفع كفاءة مدرسة الناصرية الابتدائية 

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن أعمال رفع كفاءة مدرسة الناصرية الابتدائية تعكس أهمية توجيه المبادرات الخدمية إلى القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرين إلى أن تجهيز المدرسة لم يقتصر على أعمال التطوير الشكلي، وإنما شمل توفير مستلزمات أساسية يحتاج إليها الطلاب، من مقاعد ومكاتب وأجهزة كمبيوتر واحتياجات المعامل، إلى جانب تجديد دورات المياه ورفع كفاءة المبنى من الداخل والخارج.

ومن جانبه قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الاهتمام بالمدارس وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة يأتي ضمن أولويات الحزب بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن العمل الخدمي يرتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحقيق أثر ملموس في المحافظات التي تشملها جولات الحزب.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث شهدت الجولات تنفيذ عدد من الفعاليات الخدمية، تضمنت رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن أحمد عبد الجواد الشرقية

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