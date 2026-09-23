اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب.. رئيس إيران يرفع صور خامنئي في الأمم المتحدة

رفع مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، صورة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" اغتالوه بدون إطار قانوني أو سبب".

كما رفع صورا لحادث ”مدرسة ميناب“ الإيرانية التي تعرضت للقصف في الحرب الإيرانية الامريكية.

وأكد مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، أن بلاده لا تريد الحصول على سلاح نووي.

وقال بزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة،: "نريد أن يكون جيران إيران أقوياء ونسعى إلى إقامة علاقات قوية معهم".

وأضاف: توسيع الحرب لا يمكن أن يحقق الأمن".

وتابع بزشكيان: لا يمكن أن نسمح للبعض بالتنقل بحرية في مضيق هرمز وشن ضربات علينا".