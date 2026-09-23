وزير الخارجية الأمريكي: خيارات متعددة أمام ترامب بشأن إيران.. والدبلوماسية تتطلب جهودًا شاقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة أمام حركة الملاحة الدولية، مشددًا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تملك عددًا من الخيارات للتعامل مع إيران، من بينها الخيارات العسكرية.

وقال روبيو، خلال كلمته التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوكلاء المدعومين من إيران يشكلون تهديدًا لأمن المنطقة وسيادتها، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن الملاحة والاستقرار.

التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون أمرًا سهلًا

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون أمرًا سهلًا، مؤكدًا أن أي تسوية دبلوماسية ستتطلب جهودًا شاقة ومفاوضات مكثفة بين الجانبين.