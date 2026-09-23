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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني: المسار الدبلوماسي مع واشنطن مستمر.. وخلافات كثيرة بشأن إنهاء الحرب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال مسؤول إيراني كبير إن المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرًا، رغم وجود خلافات عديدة بين الجانبين بشأن سبل إنهاء الحرب، وفق ما نقلته وكالة رويترز، الأربعاء.

وأوضح المسؤول أن المحادثات تناولت إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مشيرًا إلى أن طهران تدرس حاليًا الرد الأمريكي على مقترحها الخاص بإنهاء أعمال الصراع.

وأكد أن إنهاء الأعمال العدائية بصورة دائمة ورفع الحصار البحري يمثلان أولوية رئيسية لإيران خلال المفاوضات.

اجتماع في نيويورك

وتأتي التصريحات بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عقدوا اجتماعًا استمر نحو ثلاث ساعات في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف ترامب الاجتماع بأنه كان "مثمرًا جدًا".

وكان مسؤول إيراني كبير قد أبلغ رويترز، الثلاثاء، بأن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأن طهران مستعدة لمناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية عبر وسطاء.

مضيق هرمز في صدارة المفاوضات

ويبرز مضيق هرمز كأحد الملفات الرئيسية في الاتصالات الحالية، إذ قالت إيران إنها مستعدة لإعادة فتح الممر الملاحي خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغوط العسكرية ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وتشير رويترز إلى أن المحادثات الأخيرة تمثل أول اتصالات من نوعها بين الجانبين منذ أشهر، وسط آمال بإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب، رغم عدم إعلان أي من الطرفين عن تغيير جوهري في مواقفه حتى الآن.

مسؤول إيراني كبير طهران وواشنطن فتح مضيق هرمز الحصار البحري الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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