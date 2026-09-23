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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى: انتهاكات الأقصى تهدد السلام.. ومصر تتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
ماجدة بدوى

أدان النائب موسى أبو عكيرش، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات داخل المقدسات يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بزيادة التوتر في المنطقة، ويفرض ضرورة تحرك دولي جاد لوقف الإجراءات الأحادية التي تمس الوضع القائم في القدس.

وقال " أبو عكيرش " فى تصريحات له اليوم : إن المسجد الأقصى والقدس الشريف ليسا ساحةللمزايدات السياسية أو فرض الوقائع بالقوة، مشددًا على أن احترام المقدسات وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يمثلان جزءًا أساسيًا من أي مسار جاد نحو السلام والاستقرار.

وأشاد عضو مجلس النواب بالدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تتعامل مع القضية باعتبارها ملفًا سياسيًا عابرًا، وإنما باعتبارها قضية أمن قومي ومسؤولية تاريخية والتزامًا ثابتًا تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن القاهرة واصلت خلال الفترة الأخيرة تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تنفيذ مراحل الاتفاق، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. كما جدد الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر 2026 التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى تسوية عادلة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد " أبو عكيرش " أن قوة الموقف المصري تكمن في الجمع بين التحرك السياسي والتمسك بالقانون الدولي ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، مع دعم مسار حل الدولتين باعتباره أساسًا للتسوية العادلة مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المقدسات ومنع التصعيد في القدس، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق بسياسة فرض الأمر الواقع، وإنما باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد النائب موسى أبو عكيرش على أن مصر ستظل، بقيادة الرئيس السيسي، طرفًا فاعلًا في جهود التهدئة وحماية الحقوق الفلسطينية وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل، مؤكدًا أن القدس قضية حق، والأقصى رمز للمقدسات، والسلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على التصعيد أو فرض الأمر الواقع.

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