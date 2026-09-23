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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد ساعات من تركيبه.. اصطدام سيارة بالحاجز الحديدي أعلى كوبري الباجور بالمنوفية

الحادث
الحادث

شهدت مدينة الباجور اليوم حادث اصطدام سيارة محملة بالتبن بالحاجز الحديدي أعلى كوبري الباجور بعد تركيبه بساعات تقريباً، وهروب السائق من مكان الواقعة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد باصطدام سيارة محملة بالتبن بالحاجز الحديدي أعلى كوبري الباجور بعد تركيبه بساعات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم رفع الإشغالات من الكوبري وعودة حركة المرور أعلى الكوبري مرة أخرى.

وقامت الجهات المعنية بتركيب الحاجز المروري فجر اليوم بعد دهس شخص امس أسفل عجلات تريلا داخل مدينة الباجور، مما دفع السلطات لتركيب الحاجز لتمنع دخول عربيات النقل الثقيل داخل شوارع المدينة، إلا أن وقع حادث اصطدام وكسر الحاجز بعد ساعات من تركيبه .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث وتم التحفظ على السيارة.

المنوفية محافظة المنوفية حادث كوبري الباجور الحاجز الحديدي

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