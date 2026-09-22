عاكسا فتاة بالشارع.. القبض على سائق وعاطل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام قائد سيارة "أجرة" وبرفقته آخر بمحاولة اختطافها بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من قائد سيارة ميكروباص وبرفقته آخر لقيامهما بالتعدى عليها بالسب ومعاكستها وتهديدها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بالصور وقائدها ومستقلها (سائق ، عاطل "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بذات الدائرة) وبمواجهتهما اعترفا بمعاكسة الشاكية دون محاولة خطفها، وبسؤال الشاكية عللت ذلك للاهتمام بشكواها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.