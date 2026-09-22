خبير أمني: جغرافية باب المندب تعرقل وصول الجيش اليمني.. والصراع الأمريكي الصيني حاضر في المشهد

أكد اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية وخبير الأمن الإقليمي، أن الجيش اليمني يواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى منطقة مضيق باب المندب، بسبب الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة، مشيرًا إلى أن المضيق لا يزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

وقال ربيع، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب تشهد تداخلًا في المصالح بين الولايات المتحدة والصين، معتبرًا أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على نفوذها في الممر الملاحي الاستراتيجي للبحر الأحمر وباب المندب.

وتابع أن استمرار سيطرة الحوثيين على المضيق يمثل، وفق تقديره، عاملًا مؤثرًا في الصراع على النفوذ بالمنطقة، وربطه بمحاولات الحد من التحركات والمشروعات الصينية في الممرات البحرية الاستراتيجية.

استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة

وأشار الخبير الأمني إلى أن اليمن تتلقى دعمًا من المملكة العربية السعودية، سواء عبر الدعم المادي أو من خلال الوجود الجوي للقوات السعودية بالقرب من منطقة مضيق باب المندب، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.