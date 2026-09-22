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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب التمريض: بيئة العمل يجب أن تكون آمنة.. ونتحرك قانونيًا لحفظ حق ممرضة معهد الكبد بالمنوفية

واقعة التعدي على ممرضة
واقعة التعدي على ممرضة
شيماء جمال

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن واقعة التعدي على ممرضة داخل معهد الكبد بجامعة المنوفية أمر صعب، مؤكدة أن مهنة التمريض مهنة شاقة جدًا، حيث يتركن بيوتهن وأولادهن ويتوجهن لرعاية المرضى، ولذلك يجب أن تكون بيئة العمل آمنة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج حضرة المواطن، أنها توجهت إلى المنوفية مرتين لمتابعة الممرضة، والتقت في إحدى المرات بعميد المعهد والممرضة وزوجها وأخواتها، كما تواصلت مع رئيس الجامعة، مؤكدة أنها اطلعت بنفسها على الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن الواقعة.

وتابعت أنها تواصلت مع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أثناء توجهها إلى المنوفية، وأكد لها أنه في نفس يوم الواقعة بدأ اتخاذ إجراءات قانونية، كما تواصلت مع اللواء عمرو محافظ المنوفية، ونقيب المحامين داخل المحافظة، موضحة أنها وكلته شخصيًا لمتابعة الملف، إلى جانب قيام محامي النقابة العامة بتحرير بلاغ للنائب العام، وتحرير الممرضة وزوجها محضرًا في القسم.

وأكدت أن ما حدث تصرف فردي، لكنه ينعكس على مهنة التمريض بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك أحيانًا تعديات من الأهالي وأقارب المرضى، ويتم العمل على حل هذه الأمور، لكن من الصعب أن يعمل الفريق الواحد الذي يستهدف خدمة المريض على الخطأ في بعضه أو التعدي على بعضه.

وبينت أن دور النقابة الأصيل هو الدفاع عن أعضاء المهنة، خاصة عندما يكون لهم حق، فـ"رقم واحد عندنا إن إحنا نجيب لهم حقهم الأدبي والمعنوي"، مؤكدة أن التكريمات والتحفيز أمر واجب، لكن الأهم هو الوقوف إلى جانب أعضاء المهنة في وقت الشدة.

نقيب التمريض معهد الكبد المنوفية مهنة التمريض واقعة التعدي على ممرضة

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