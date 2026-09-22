بسبب مشاجرة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتياد شخص داخل سيارة ربع نقل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بالتعدى بالضرب على شخص آخر وإقتياده داخل سيارة ربع نقل بالمنوفية .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 21 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بين طرف أول: ( عاطل "له معلومات جنائية ، مصاب بكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) ، وطرف ثان: (6 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية وأحدهم مصاب بجروح قطعية متفرقة " – مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات ) لخلافات بينهم بسبب المزاح تعدى خلالها الطرف الأول على المصاب من الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض، فقام على إثر ذلك الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته ، وإقتياده بسيارة ربع نقل قيادة أحد أفراد الطرف الثانى وإنزاله على مسافة من مكان الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزتهم ( سلاح أبيض - عصا خشبية - سيارة ربع نقل " المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





