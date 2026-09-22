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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريض نفسي ينهي حياة والده بإلقائه من شرفة المنزل بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يعاني من مرض نفسي على إنهاء حياة والده، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث ألقاه من شرفة المنزل، ليسقط جثة هامدة.


وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم الخصوص إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وتبين من الفحص أن مشادة نشبت بين الأب ونجله، تطورت إلى قيام الأخير بإلقاء والده من شرفة المنزل، حيث يعاني المتهم من مرض نفسي.
وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها.

القليوبية محافظة القليوبية الخصوص مباحث القليوبية مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية

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