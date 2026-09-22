محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة أم لأربعة أطفال ويوفر لها مسكنًا ويؤمّن احتياجاتها الأساسية

استجاب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، لاستغاثة السيدة أمينة فؤاد، من قرية الرملة بمركز ومدينة بنها، والتي تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو تستغيث خلاله بسبب ظروفها المعيشية الصعبة.



وتعود تفاصيل الحالة إلى أن السيدة لديها ثلاثة أبناء، فيما ترك شقيقها وزوجته أربعة أطفال في رعايتها بعد سفرهما، لتجد نفسها مسئولة عن رعاية الأطفال وسط ظروف معيشية صعبة، الأمر الذي دفعها إلى توجيه استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وفور عرض الحالة، وجّه محافظ القليوبية بسرعة بحثها والتدخل لتوفير مسكن مناسب لها، حيث تم اليوم توفير شقة لها بنظام الإيجار، مع سداد قيمة إيجار 6 أشهر مقدمًا، وذلك للتخفيف من أعبائها وتوفير مسكن آمن ومستقر لها وللأطفال الذين ترعاهم.

كما قامت السيدة أمينة فؤاد بتوقيع عقد الإيجار بمكتب محافظ القليوبية، بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، وأميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وفي إطار استكمال أوجه الدعم، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بتوفير الأثاث اللازم للشقة، بما يضمن تهيئة المسكن بصورة مناسبة وتوفير احتياجات الأسرة الأساسية.

ووجّه المحافظ بمتابعة حالة السيدة وأطفالها خلال الفترة المقبلة، حيث تتولى مديرية التضامن الاجتماعي متابعة أوضاعها خلال فترة الستة أشهر، والعمل على بحث إمكانية استمرار توفير المسكن وتجديد مدة الإيجار وفقًا لحالتها ونتائج المتابعة.

وأكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تواصل التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية والاستغاثات التي ترد إليها، والعمل على تقديم الدعم اللازم للمواطنين الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة لهم.