فسخت خطبته.. القبض على عاطل تعدى على فتاة وحاول اقتيادها داخل سيارته بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على خطيبته السابقة ومحاولة اقتيادها داخل سيارة حال تواجدهما بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بالقليوبية من السيدة المعتدى عليها (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الخانكة) بتضررها من خطيبها السابق لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمات وسحجات متفرقة" ومحاولة اصطحابها عنوةً داخل سيارته على إثر خلافات بينهما لفسخ خطبتهما ، وذلك حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل – مقيم بنطاق محافظة القاهرة) ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

