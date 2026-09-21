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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن سلامة: مصر ركيزة للأمن القومي في المنطقة وتمتلك خبرات كبيرة في إدارة الأزمات

الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية
محمود محسن

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر دولة مسؤولة، وتتمتع بقيادة مستنيرة، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك رصيدًا سياسيًا وتاريخيًا كبيرًا يجعلها ركيزة أساسية للأمن القومي في المنطقة، فضلًا عن امتلاكها ثقلًا سياسيًا وخبرات واسعة في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن مصر لديها القدرة على طرح مقترحات وحلول قابلة للتطبيق للتعامل مع مختلف بؤر الصراع في المنطقة، مؤكدًا أنها تتمتع بدرجة كبيرة من الثقة لدى مختلف الأطراف، وهو ما يعزز قدرتها على أداء دور فاعل في جهود الوساطة واحتواء الأزمات.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن مصر تسعى إلى أن تكون مساحة للحوار والتواصل بين الأطراف المختلفة، بعيدًا عن الانخراط في الصراعات، بما يتيح لها التحرك بصورة متوازنة لدعم فرص التهدئة والتوصل إلى حلول سياسية.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال طرفًا فاعلًا في جهود صنع السلام بالمنطقة، لافتًا إلى دورها في دعم القضية الفلسطينية، والتعامل مع تداعيات الأزمة الإيرانية، إلى جانب جهودها تجاه الأوضاع في ليبيا واليمن.

دعم مسارات الحوار والسلام

وأكد سلامة أن الخبرات المتراكمة لمصر وثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف تمنحها قدرة على المساهمة في احتواء الأزمات الإقليمية ودعم مسارات الحوار والسلام.

حسن سلامة مصر المنطقة الأزمات الإقليمية الأطراف

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