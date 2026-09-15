أستاذ علوم سياسية: لا يمكن إنكار دور مصر بخبرتها وقدرتها كدولة وازنة سياسيًا ودبلوماسيًا

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الأزمة اليمنية يجب أن تكون حاضرة على مائدة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار دور مصر بخبرتها وقدرتها ومصداقيتها كدولة وازنة سياسيًا ودبلوماسيًا، وقدرتها على التصدي لتسوية هذه الأمور عبر عملية سياسية.

وأوضح سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا الدور برز جليًا في البيان الصادر عن اللقاء عندما أكد الرئيس على أهمية الوصول إلى حل سياسي مستدام في اليمن، مشيرًا إلى أن المصالح والمخاطر مشتركة بين البلدين، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن المشهد الحالي بين مصر والمملكة العربية السعودية يبعث برسالة مهمة مفادها التضامن المشترك بين الطرفين، وأن الأولوية هي لتقوية أمن البلدين معًا، باعتباره مكونًا رئيسيًا من مكونات الأمن القومي العربي.