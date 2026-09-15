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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يتفقد وحدة الطبع والنسخ ويشيد بالطفرة الإنتاجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد وحدة الطبع والنسخ
رئيس جامعة دمنهور يتفقد وحدة الطبع والنسخ

أجرى الدكتور  إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، جولة تفقدية داخل وحدة الطبع والنسخ بالجامعة، لمتابعة سير العمل والوقوف على ما تم إنجازه في إطار الخطة التطويرية للوحدة.

رافق سيادته خلال الجولة  الدكتورة  إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حلمي، المدير التنفيذي لوحدة الطبع والنسخ.

خلال جولته تفقد رئيس الجامعة خطوط الإنتاج والماكينات بعد إعادة تشغيلها، واطلع على نماذج من المطبوعات الخاصة بكراسات الإجابة والسجلات والكتب الجامعية والمطبوعات الإدارية التي تم تنفيذها خلال العام الجامعي الأول من الخطة.

وأعرب الدكتور إلهامي ترابيس عن فخره بما شاهده داخل وحدة الطبع والنسخ والذي يعد نموذجا يحتذى به في تحويل التحدي إلى إنجاز يعكس فكرا جديدا يقوم على إعادة تشغيل الأصول وتعظيم موارد الجامعة الذاتية، مشيرا إلى أن وحدة الطبع والنسخ لم تعد مجرد وحدة خدمية داخلية، بل أصبحت مركزا إنتاجيا يخدم الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأكد "ترابيس" أن مطبعة الجامعة تمثل أحد الأذرع المهمة التي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجامعة المختلفة من المطبوعات والدعاية وتقليل الاعتماد على الجهات الخارجية بما يحقق سرعة الإنجاز وترشيد النفقات ودعم الهوية المؤسسية للجامعة، مشيدا بجهود العاملين بها و ما يبذلونه من عمل دؤوب والتزام واضح، والذي انعكس على جودة الإنتاج الطباعي وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرا إلى أن هذا الأداء المتميز يمثل عنصرا أساسيا في دعم العملية التعليمية والمتطلبات الإدارية داخل كافة قطاعات الجامعة المختلفة، مؤكدا دعمه الكامل لاستكمال خطة تحديث أسطول الماكينات وإنشاء دار النشر الجامعية.

وأضافت الدكتورة إيناس إبراهيم أن خطة الانفتاح على الأسواق الخارجية والتعاون مع مديرية التربية والتعليم ونادي القضاة وشركات الخدمات بالبحيرة، ستعظم دور الجامعة المجتمعي بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجامعة لخدمة البيئة المحيطة.

خلال الجولة؛ استعرض الدكتور أحمد حلمي ملامح الخطة التطويرية، موضحا أنها تقوم على خمسة محاور تتضمن إصلاح وصيانة 20 ماكينة وإعادة تشغيلها بالكامل وبناء الثقة مع الموردين، الانفتاح على الأسواق الخارجية وتعظيم قاعدة العملاء، تحديث الأسطول بماكينات جديدة باستثمارات 5.6 مليون جنيه على مرحلتين، تشمل ماكينات شبه الريزو، وماكينات طباعة تصويرية تعمل بالحبر النفاث، بالإضافة إلى ماكينات البانرات، وماكينات التجليد بالغراء الساخن ٦ مخرج، وماكينات حفر الليزر، الاستعداد للمنافسة في المناقصات والممارسات الحكومية الكبرى، و السعي لإنشاء دار النشر الجامعية وتطوير خدمات التشطيب الاحترافي، مؤكدا أن الحصاد المبكر للعام الأول يؤكد نجاح الرؤية التطويرية للمطبعة.

واختتمت الجولة بالتأكيد على أن الوحدة ماضية في تنفيذ الجزء الثاني من الخطة لتحقيق الاستدامة المالية والتحول إلى مركز طباعي وإعلاني متكامل يليق بجامعة دمنهور.

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور خدمة المجتمع

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