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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ العلوم السياسية: الرئيس وجه رسائل للحكومة والمواطنين في إطار من المكاشفة والشفافية

الرئيس
الرئيس
رحمة سمير

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تضمن رسائل متعددة للحكومة والمواطنين، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن الرئيس يتابع المشكلات التي يعاني منها المواطنون، لافتًا إلى أن الشكاوى والتقارير تصل إلى مختلف مستويات الدولة، بما فيها رئيس الجمهورية، ويتم التعامل معها ومتابعتها.

وأضاف أن الرئيس تناول هذه الملفات في إطار لا يقتصر على تقييم أداء الحكومة أو توجيه التكليفات إليها، وإنما يأتي أيضًا في سياق من المكاشفة بين الحكومة والمواطن وجميع الأطراف.

وأكد حسن سلامة أهمية أن تتسم المعلومات والتقارير التي تُعرض على الرئيس بقدر عالٍ من الموضوعية والشفافية، مشيرًا إلى أن الرئيس يطلع على تقارير حول أداء مختلف الجهات والوزارات.

الشفافية المواطنين الاقتصاد الحكومة مصر

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