روبيو: الصراع بين السعودية والحوثيين خطير.. وسندعم دائما الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، لشبكة “إن بي سي”، إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز يبلغ الآن نحو 60 إلى 70% من مستواه السابق وهو في ارتفاع.

وأكد روبيو أن “الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير وسنقف دائما مع الرياض وسندعمها”.

وأضاف: “عازمون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه السعودية وننظر في إمكانية حل الصراع”.

كما قال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتحة على عقد لقاء مع مسئولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء حتى الآن.

وقال روبيو: "لا أعتقد أن هناك أي شيء مُجدول في هذه المرحلة، لكننا بالتأكيد منفتحون على أمر كهذا، لا سيما إذا كانت هناك احتمالات لأن يفضي ذلك إلى نتيجة إيجابية ويحقق في النهاية الهدف المنشود من هذه العملية برمتها، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبداً".

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك، فيما قالت إدارة ترامب إنها ستسمح لـ"الوفد الإيراني الأساسي"، الذي سيضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالمشاركة في التجمع العالمي.