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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمرها 43 عاما.. مزارع فلسطيني يفكك مزرعته بعد إخطار إسرائيلي بهدمها في طولكرم

تفكيك المزرعة
تفكيك المزرعة
القسم الخارجي

فكك المزارع الفلسطيني فايز الطنيب مزرعته بعد إخطار الجيش الإسرائيلي له بهدمها غرب طولكرم، حيث واصل لليوم الثالث على التوالي في تفكيكها مستعينا بعدد من أصدقائه ومحاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وانشغل الطنيب وعدد من المتضامنين معه وأبناء مدينة طولكرم منذ الصباح بتفكيك ما أمكن من الدفيئات وشبكات الري والمنشآت الزراعية، في سباق مع الزمن لتقليل حجم الخسائر التي قد تترتب في حال تنفيذ قرار الهدم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت وكالة وفا إلى أن الطنيب أمضى في بناء وتطوير مزرعته 43 عاما، لينهار كل هذا بعدما تسلم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي، إخطارا يقضي بوقف الأعمال وهدم منشآت "حكورتنا"، الواقعة بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري، ومنحه مهلة أسبوع للاعتراض على القرار.

المهلة تنتهي اليوم الثلاثاء، وقد اضطر إلى البدء بالتفكيك بيديه، حتى لا يجد نفسه أمام تكاليف هدم إضافية وخسائر أكبر.

مزارع فلسطيني يفكك مزرعته الجيش الإسرائيلي طولكرم فايز الطنيب

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