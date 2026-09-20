جيش الاحتلال: إصابة خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق عملية مطاردة لشخص أطلق النار على إسرائيليين في نبع طبيعي بالقرب من مستوطنة نيفيه تسوف في الضفة الغربية، والمعروفة أيضاً باسم حلاميش، قبل أن يلوذ بالفرار.

إطلاق نار من سيارة

وتشير التقارير الأولية إلى أن المسلح أطلق النار من سيارة على إسرائيليين بالقرب من نبع طبيعي، على مقربة من المستوطنة، ثم لاذ بالفرار.

وأفاد المسعفون، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن رجلاً في الثلاثينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من سيارة عابرة على ما يبدو.

وقال جيش الاحتلال: "شنت قوات عديدة من الجيش الإسرائيلي عملية مطاردة وتقيم حواجز طرق في المنطقة".