مخططات التهجير القسري.. اعتداءات من مستوطنين على مواطنين بالضفة الغربية

في استمرار لمخططات التهجير القسري، نفذ مستوطنون، صباح السبت، اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



أضرم مستوطنون النار في غرفة زراعية وخطوا شعارات تدعو لقتل الفلسطينيين في منطقة "أغزيوه" شرق يطا جنوب المدينة في الخليل.



وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، بأن مستوطنين أضرموا النار في غرفة زراعية، وخطّوا شعارات تدعو إلى قتل الفلسطينيين، في منطقة "أغزيوه" شرق يطا جنوب الخليل.



وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.



وفي السياق، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم، على خط المياه الرئيسي الواصل إلى قرية أَدْقِيقَة في البادية الشرقيه جنوب الخليل.

وقالت المنظمة إن مستوطنين اعتدوا صباح اليوم، على خط المياه الرئيسي الواصل إلى قرية أَدْقِيقَة في البادية الشرقيه جنوب الخليل، ما أدى إلى انقطاع المياه عن القرية.



وأشارت إلى أن الاعتداء أدى إلى حرمان الأهالي من المياه، مطالبةً الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإصلاح خط المياه وإعادة تزويد السكان بالمياه، وضمان حماية مصادر وشبكات المياه في التجمعات الفلسطينية.



وفي غضون ذلك، اعتدى مستوطنون على عائلة فضل الهدار في خلة الحمص ببلدة يطا جنوب الخليل، وذلك بعد يومين من هدم المنزل الذي كان يؤويها.





وتعيش العائلة تعيش ظروفًا إنسانية صعبة، في ظل استمرار الاعتداءات والتضييق على السكان الفلسطينيين في المنطقة.

وفي نابلس، حاصر مستوطنون مسلحون منزل مواطن في خربة المراجم جنوب نابلس.





وفي طوباس، أطلق مستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين بمنطقة تياسير شرق المدينة، ما يهدد المحاصيل الزراعية ويشكل اعتداءً على ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين وملثمين حاصروا منزل أحد المواطنين في خربة المراجم جنوب نابلس، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين سكان المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين خربة المراجم الواقعة قرب قرية دوما جنوب نابلس.

