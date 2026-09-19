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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد طفلة وإصابة شخص.. الاحتلال يكثف القصف وإطلاق النار على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استشهدت طفلة، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، بأن الطفلة استشهدت متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في شمال مخيم النصيرات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أفاد مصدر طبي بارتقاء شهيد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.


وقال مصدر مطلع بإن مواطنة أصيبت بعيار ناري في فمها، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على النازحين في منطقة "فش فريش" بمواصي خان يونس.

وأشار إلى أن آليات الاحتلال أطلقت نار مكثف شرقي وجنوبي خان يونس.

وأوضح أن منطقة الشاكوش جنوب غربي خان يونس تعرضت لإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن ذلك تزامن مع إلقاء قنابل من طائرات مسيرة وتنفيذ غارات قرب "الخط الأصفر"، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء جنوبي المدينة.

وفي مواصي رفح، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية صوب خيام النازحين.

وفي مدينة غزة،جرى قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال استهدف المنطقة الشرقية من حي التفاح شمال شرقي المدينة.

فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض البحر.

وفي شمالي القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى لاستشهاد 1386 مواطنًا وإصابة 4784 آخرين.

طفلة النصيرات غزة قنابل جنوبي المدينة مواصي رفح قصف مدفعي إسرائيلي النازحين

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