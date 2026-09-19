مسؤول كبير : 11 مليون برميل من النفط تمر عبر هرمز كل يوم

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم السبت إن ما بين 10 ملايين و11 مليون برميل من النفط تمر عبر مضيق هرمز كل يوم، في تجاهلٍ لتأثير القيود التي فرضتها إيران على الممر المائي الاستراتيجي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مؤشرات نفوذ إيران على المضيق تتضاءل أسبوعاً بعد أسبوع، حيث تساعد الطرق البديلة التي طورتها البحرية الأمريكية في الحفاظ على حركة الشحن التجاري.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يوم الجمعة أنها قامت بتحويل مسار 105 سفن تجارية منذ أن استأنفت الولايات المتحدة حصارها البحري على إيران في 14 يوليو.

لكن شركة تتبع السفن Kpler أفادت بأن حركة السفن عبر المضيق انخفضت إلى ثلاث سفن فقط يوم الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من المتوسط ​​لمدة 10 أيام والذي يبلغ حوالي 17 سفينة.

ظل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم، مغلقاً إلى حد كبير بموجب قيود إيرانية منذ 28 فبراير، عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

أُعيد فتح الممر لفترة وجيزة بعد دخول مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية حيز التنفيذ في 18 يونيو، لكنه أُغلق مجدداً وسط تصعيد عسكري متجدد، مع إصرار طهران على أن الممر المائي لا يزال تحت سيطرتها. في غضون ذلك، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممر المائي بأنه "مفتوح ويعمل".