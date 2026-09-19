الرحلة الأخيرة.. حكاية سائق سقط في قبضة مباحث طهطا بكمية من «الحشيش»

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على سائق يبلغ من العمر 40 عاما بدائرة مركز طهطا، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كواليس ضبط المتهم

بدأت الواقعة حينما وردت معلومات سرية إلى وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، تفيد بحيازة أحد الأشخاص لكمية من المواد المخدرة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد البريري رئيس وحدة مباحث مركز طهطا، وبرفقته النقيب مصطفى وائل، معاون مباحث المركز، لضبط المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوة من محاصرة المتهم وضبطه، حيث تبين أنه يدعى «محمد ج. م»، ويبلغ من العمر40 عاما، سائق، ومقيم بدائرة مركز جهينة.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة طهطا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.