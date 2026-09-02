ضربة أمنية في طهطا.. سقوط 3 تجار حشيش بسوهاج

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض وهواتف محمولة ومبالغ مالية، بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط 3 متهمين، عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذهم من منطقة قبلي البلد بدائرة قسم شرطة طهطا مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعلى الفور، تم تكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات، والتي أثبتت صحة ما ورد بشأن نشاط المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد مأمورية أمنية لاستهدافهم وضبطهم.

وتمكنت القوة الأمنية من مداهمة المتهمين وضبطهم قبل ترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتفتيش المتهمين، عُثر بحوزتهم على كمية من جوهر مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، إلى جانب عدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية، يُشتبه في كونها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات.