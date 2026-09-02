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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة سيدة بعد سقوطها من الطابق الأول بمنزلها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيبت سيدة في العقد السادس من عمرها، بإصابات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من الطابق الأول بمنزلها بقرية بنجا التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول سيدة إلى مستشفى طهطا العام، مصابة، ادعاء سقوط من علو، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص، تبين استقبال مستشفى طهطا العام للسيدة «أمل ع. ح»، تبلغ من العمر 55 عامًا، وتقيم بقرية بنجا التابعة لدائرة المركز، حيث وصلت إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف عقب سقوطها من الدور الأول.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابة فور وصولها إلى المستشفى، تحت إشراف الفريق الطبي، للوقوف على طبيعة الإصابات التي تعرضت لها جراء الحادث.

ونظرًا لحاجتها إلى استكمال الفحوصات والرعاية الطبية، تقرر تحويل المصابة من مستشفى طهطا العام إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لاستكمال العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابة عقب تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

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