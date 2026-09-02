قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط الفنزويلي سيتضاعف أكثر من مرتين في السنوات القليلة المقبلة
استهداف 4 منشآت مرافق للبنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
جمال شعبان يحذر من «الخطر الصامت».. ارتفاع السكري والتدخين يهددان قلوب المصريين
مجلس الأمن يصوّت الشهر الجاري على تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على إيران
الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة جديدة.. تصعيد عسكري متبادل وأزمة اقتصادية تضغط على طهران
جنوب أفريقيا تطلب مواجهة مصر وديًا.. وحسام حسن يحسم موقفه
استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت
بعد 286 يومًا في البحر.. حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» تصل إلى تايلاند
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال إفريقيا
الطقس اليوم .. سحب مُنخفضة تغطي مناطق بالقاهرة وأمطار خفيفة غير مُتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم: لا تغييرات في المناهج.. وتعريب امتحانات مدارس اللغات مستمر

التعليم
التعليم
البهى عمرو

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن استعدادات العام الدراسي الجديد بدأت مبكرًا منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت حزمة من الإجراءات المتوازية لضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج “كل الأبعاد”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة والكبيرة جرت متابعتها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام العام الدراسي دون معوقات، والتأكد من جاهزية البنية التحتية بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة.


لا تغييرات في المناهج واستمرار التعريب

وبشأن ما يثار حول إجراء تغييرات في المناهج، نفى زلطة وجود تغييرات، موضحًا أن الوزارة تعاملت بشكل فوري مع شائعة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، وأكدت استمرار تدريس المادة كما كانت في العام الدراسي الماضي.

وذكر أن ما يتعلق بالمناهج يرتبط بالتطبيق الفعلي لنظام شهادة البكالوريا المصرية ابتداءً من العام الدراسي الجديد، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي إلغاء للتعريب في امتحانات طلاب مدارس اللغات.

وأوضح أن التعريب مستمر كما هو، وأن الطالب الراغب في الإجابة باللغة العربية خلال الامتحان يمكنه الاستمرار في ذلك، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم سبق أن أكد هذه النقطة خلال الإعلان عن آليات نظام البكالوريا المصرية.


 

متابعة وصول الكتب إلى المدارس

وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدراسية، قال المتحدث الرسمي إن وزير التربية والتعليم يتابع منذ نحو أسبوعين وصول الكتب إلى المديريات والإدارات التعليمية بشكل متواصل.

وأضاف أن الكتب ستكون متوافرة في المدارس خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، بما يضمن تسليمها للطلاب في أول يوم دراسة، مؤكدًا وجود متابعة كاملة لهذا الملف على مستوى الجمهورية وجميع المديريات التعليمية.


183 يومًا دراسيًا وبداية تدريجية للطلاب

وبشأن بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر، أوضح زلطة أن العام الدراسي السابق بدأ في 30 سبتمبر، وأن الفارق بين بداية العامين لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، ومع احتساب أيام الإجازات يصبح الفارق 5 أيام فقط.

وأشار إلى أن الزيادة في عدد أيام الدراسة تمت بصورة تدريجية منذ عام 2023، عندما بلغ إجمالي أيام الدراسة 160 يومًا، وصولًا إلى 183 يومًا في العام الدراسي الجديد، بما يتوافق مع المعايير الدولية وعدد الساعات المعتمدة لتدريس المناهج بصورة جيدة.

وذكر أن دخول الطلاب إلى المدارس سيكون تدريجيًا، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية، موضحًا أن العام الدراسي يتخلله عدد من الإجازات، وأن الهدف هو ضمان الدراسة وفق عدد الساعات المطلوبة، مع إتاحة الفرصة للمراجعة في نهاية العام دون ضغط على الطلاب.

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

رونالدو

رسالة مؤثرة من رونالدو لـ ميسي عقب إعلانه الاعتزال الدولي

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

ترشيحاتنا

وكيل يعتمد نتيجة الدور الثاني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 71.11%

دار الإفتاء

هل يجوز نسب أبحاث الذكاء الاصطناعي للنفس؟.. أمين الإفتاء يجيب

اليوم العالمي للسرد القرآني

لحمة قرآنية.. الأزهر: مشاركة مليون سارد في 24 ألف مقر باليوم العالمي للسرد القرآني

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد