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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل ما تشتري.. أسعار السلع اليوم تُفاجئ الأسواق بانخفاضات جديدة وارتفاع أسعار الزيوت

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء
أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

تترقب الأسواق أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وسط تحركات متفاوتة في أسعار عدد من المنتجات الأساسية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضًا ملحوظًا، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى، ما يجعل متابعة حركة الأسعار أمرًا مهمًا للمستهلك قبل التوجه إلى الأسواق وشراء احتياجاته اليومية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار متابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وفي مقدمتها الأرز والسكر والدقيق والمكرونة والبقوليات والزيوت والشاي، مع تسجيل تغيرات متفاوتة مقارنة بمستوياتها السابقة.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم نحو 108.42 جنيه، بزيادة بلغت 1.49 جنيه 

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.36 جنيه، بانخفاض 0.21 جنيه.

وسجلت البيضة الحمراء نحو 4.48 جنيه، بانخفاض 0.18 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم

أما كرتونة البيض البلدي، فسجلت نحو 124.38 جنيه، بزيادة بلغت 1.17 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البلدي نحو 5.01 جنيه، بانخفاض 0.15 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية انخفاضًا اليوم الأربعاء، وجاءت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام في مقدمة السلع الأكثر انخفاضًا، بعدما تراجع متوسط سعرها بنحو 5.36 جنيه ليسجل 22.85 جنيه.

كما انخفض متوسط سعر الشاي للكيلو بنحو 4.57 جنيه، ليسجل 241.60 جنيه.

وتراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح بنحو 5.82 جنيه في أحد مستويات الأسعار المسجلة، ليصل إلى 63.29 جنيه، بينما سجل متوسط آخر للعدس نحو 68.70 جنيه بانخفاض 0.41 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة السائبة بنحو 0.72 جنيه، ليسجل 25.68 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر السكر المعبأ بنحو 0.68 جنيه، ليسجل 35.10 جنيه للكيلو.


وانخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 0.67 جنيه، ليسجل 68.06 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر الدقيق المعبأ بنحو 0.50 جنيه، ليسجل 26.07 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 0.47 جنيه، ليسجل 62.14 جنيه للكيلو، بينما تراجع سعر الأرز المعبأ بنحو 0.04 جنيه ليسجل 34.74 جنيه.

وسجل شاي العروسة وزن 40 جرامًا انخفاضًا طفيفًا قدره 0.03 جنيه، ليصل إلى 11.04 جنيه للعبوة.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

في المقابل، شهدت أسعار عدد من السلع ارتفاعًا اليوم، وعلى رأسها زيت الذرة، الذي زاد متوسط سعره بنحو 0.88 جنيه، ليسجل 120.74 جنيه للتر.

كما ارتفع سعر الفول المعبأ المجروش بنحو 0.26 جنيه، ليسجل 62.36 جنيه للكيلو.

وزاد سعر زيت عباد الشمس بنحو 0.11 جنيه، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 99.77 جنيه.

وسجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا ارتفاعًا قدره 0.13 جنيه، ليصل إلى 13 جنيهًا للعبوة.

وتكشف حركة الأسعار عن تفاوت واضح بين السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم، مع استمرار انخفاض عدد من المنتجات الأساسية مقابل ارتفاع محدود في أسعار بعض الزيوت والبقوليات والشاي.

السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم أسعار السلع في الأسواق اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو السكر اليوم

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