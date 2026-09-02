محمد مهران يودع «بنج كلي» برسالة لجمهوره بعد انتهاء عرض المسلسل

ودّع الفنان محمد مهران مسلسل «بنج كلي» بعد انتهاء عرض حلقاته، معربًا عن سعادته بالمشاركة في العمل، وموجهًا رسالة إلى الجمهور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».

ونشر مهران مجموعة من الصور من كواليس المسلسل، وكتب تعليقًا عليها: «شكرًا مسلسل بنج كلي، يا رب يكون عجبكم».





وتدور قصة المسلسل حول الدكتورة دعاء التى تجسد شخصيتها سلمى أبو ضيف، والتى تتحدى والدها بالتحاقها بأحد المستشفيات للعمل كطبيبة تخدير، وفى مواجهة الصعاب المهنية، يقول أحد المرضى سرا خطيرا أثناء إفاقته من تخدير كلى، لتبدأ رحلة بحث عن الحقيقة توحدها مع عدوها اللدود دكتور عزازى، الذى تنقلب علاقتها به إلى حب مع توالى الأحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل «بنج كلي» كل من سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد على، محسن محى الدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج نادين خان.





