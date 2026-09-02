بسبب الولادات القيصرية.. قرار عاجل من «الصحة» بشأن مستشفيين في مطروح

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة، كشفت الوزارة عن رصد عدد من المخالفات داخل أقسام النساء والتوليد بمستشفيين تخصصيين في محافظة مطروح، ما أسفر عن اتخاذ قرار بغلق الأقسام المخالفة، على خلفية عدم الالتزام بدليل الولادة الآمنة والبروتوكولات المنظمة لإجراء العمليات القيصرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن لجان التفتيش التابعة لمديرية الشئون الصحية في مطروح تنفذ حملات تفتيشية مستمرة على مقدمي الخدمات الصحية، بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الطبية المعتمدة.

وزير الصحة

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن لجان التفتيش رصدت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء عمليات الولادة القيصرية داخل مستشفيين في مطروح.

وأكد أن وزارة الصحة تتدخل بشكل مباشر للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد تقرير شامل يتضمن جميع المخالفات التي تم رصدها، مع منح المستشفى مهلة زمنية لتصحيح الملاحظات ومعالجة أوجه القصور.

الصحة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن لجان التفتيش رصدت إجراء مجموعة من عمليات الولادة القيصرية دون وجود مبرر طبي واضح، مؤكدًا أن إجراء الولادة القيصرية يجب أن يستند إلى ضرورة أو مبرر طبي، على أن يتم توثيق هذا المبرر في الملف الطبي الخاص بالمريضة.

وشدد عبد الغفار على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الطبية ودلائل الولادة الآمنة، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة للنساء ويحافظ على صحة وسلامة الأمهات والأطفال.

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن مصر تشهد نقطة انطلاق مهمة للتحول في نموذج تدريب القابلات بالانتقال تدريجياً من الاعتماد على أطباء النساء والتوليد إلى إعداد مدربين من القابلات أنفسهن بما يتوافق مع الفلسفة العالمية للمهنة ويعزز كفاءة الممارسة المهنية، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الدفعة الأولى من طلاب دراسات القبالة العليا باعتبارهم مدربي المستقبل وقادة تطوير المهنة.

وشددت على أن شهادة التدريب في القبالة تمثل مسؤولية تجاه كل قابلة سيتم تدريبها مستقبلاً، مع ضرورة التركيز على المهارات العملية إلى جانب المعرفة النظرية لضمان تقديم رعاية آمنة وذات جودة للأمهات وحديثي الولادة.

خفض معدلات الولادة القيصرية

وأشارت إلى أن الدراسة الاستثمارية التي أجريت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان أظهرت احتياج مصر إلى نحو 9 آلاف قابلة بما يسهم في خفض معدلات الولادة القيصرية التي وصلت إلى 79% وفق المسح الأسري لعام 2025 مقارنة بنحو 72% عام 2021.

وأكدت استهداف الوزارة الوصول إلى هذا العدد بحلول نهاية عام 2028 مع دعم إنشاء معهد صحي في كل محافظة لتغطية الاحتياجات الفعلية، لافتة إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتجهيز 27 معملاً لتدريب القبالة وإنعاش حديثي الولادة حيث تم استلام معدات لستة مراكز بالفعل.