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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تعلن عن كارثة في بحر مرمرة.. تفاصيل

تركيا
تركيا
محمود نوفل

 أعلنت السلطات التركية اصطدام سفينتين تجاريتين في بحر مرمرة، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال بـ 10 من أفراد الطاقم.

وفي وقت لاحق ؛ لقي 8 أشخاص حتفهم، وفقدان آخرين، إثر انقلاب عبارة كانت تقل نحو 270 راكباً من المسافرين وأفراد الطاقم قبالة سواحل شمال قبرص.

وذكرت  التقارير الإعلامية بأن العبارة، المملوكة لشركة خاصة، غادرت ميناء غيرنه شمال قبرص عند الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، متجهة إلى ميناء طاشوجو في جنوب تركيا، قبل أن تتعرض لتسرب المياه بعد وقت قصير من إبحارها، لأسباب لا تزال مجهولة.

وقال ناجون إن العبارة بدأت تتحرك بصورة غير منتظمة أثناء الرحلة، قبل أن يؤدي اصطدام قوي بسطح المياه إلى حدوث كسر في مقدمتها مزدوجة البدن، ما سمح بتسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخلها.

ووقع الحادث قبالة سواحل غيرنه، وهي من أبرز المنتجعات السياحية في شمال قبرص، وتربطها بتركيا خدمات نقل بحري منتظمة.

وأثار الحادث حالة من الصدمة والحزن في أنحاء المنطقة، فيما تجمع أقارب الركاب أمام أحد المستشفيات المحلية وبوابات ميناء غيرنه، في انتظار معلومات عن مصير ذويهم.

وأظهرت مشاهد مصورة ناجين يرتدون سترات نجاة حمراء، بعضهم جالس وآخرون واقفون فوق العبارة بعد انقلابها، بينما سارعت فرق خفر السواحل وقوارب خاصة إلى موقع الحادث للمساعدة في إجلاء الناجين ونقلهم إلى الشاطئ.

تركيا بحر مرمرة ميناء طاشوجو قبرص ميناء غيرنه

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