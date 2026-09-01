باسم سمرة يتعاقد على مسلسل "عشماوي" لـ محمد رمضان | رمضان 2027

كشفت مصادر خاصة عن تعاقد الفنان باسم سمرة على المشاركة في بطولة مسلسل "عشماوي"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2027.



يأتي العمل من إنتاج المنتج صادق الصباح، عبر شركته "صباح إخوان"، في خطوة تؤكد استمرار التعاون بين نجوم الصف الأول والشركات الإنتاجية الكبرى استعدادًا لموسم درامي يشهد منافسة قوية.



واحتفل الفنان محمد رمضان بالنجاح الذي حققته أحدث أعماله الغنائية «حبيبي أنا من غيرك»، بعد أن تجاوزت الأغنية 15 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» خلال 3 أسابيع من طرحها.



وشارك محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» جانبًا من هذا النجاح، وكتب: «صباح النجاح.. حبيبي أنا من غيرك 15 مليون على يوتيوب في 3 أسابيع، وتراك باكو 8 عالتريند.. الحمد لله»