قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذيعوا التسجيل .. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟
غدًا بدء الزيادة.. خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"أثق في الله مصري".. محمد رمضان يدشن توقيعه الجديد ويستعد لجولة عالمية

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد زاهر

أعلن محمد رمضان تدشين توقيعه الرسمي الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في خطوة تؤسس لمرحلة فنية جديدة.

وجاء نص التوقيع: «أثق في الله.. مصري" أو In God I Trust Egyptian» .. ويمثل التوقيع إيجازا بلاغيا اختزل به رمضان رؤيته ورسالته الفنية والإنسانية.

توقيع محمد رمضان 

يأتي تدشين التوقيع الجديد بالتزامن مع سلسلة نجاحات حققها رمضان خلال صيف 2026 فقد سجل أضخم حضور جماهيري للموسم من خلال حفليه الضخمين في العلمين الجديدة ورأس البر بمحافظة دمياط، واللذين شهدا تفاعلًا جماهيريا غير مسبوق.

وعلى الصعيد الرقمي، تخطت أغنيته الجديدة "حبيبي أنا من غيرك" حاجز 14 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال فترة قصيرة من طرحها، إلى جانب ملايين المشاهدات واستخدامات واسعة للأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع أعماله.

في السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من الفنان أن رمضان يستعد لإطلاق جولة فنية عالمية واسعة النطاق تشمل عدة قارات ومن المقرر الإعلان رسميًا عن تفاصيل الدول وجدول الحفلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تحمل الجولة الطابع ذاته الذي يعكسه توقيعه الجديد، لتكون رسالة فنية وثقافية تعبر عن مصر وتاريخها في المحافل الدولية، وتؤكد حضور الفن المصري على الساحة العالمية.

محمد رمضان أعمال محمد رمضان أغاني محمد رمضان توقيع محمد رمضان أخبار محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد