"أثق في الله مصري".. محمد رمضان يدشن توقيعه الجديد ويستعد لجولة عالمية

أعلن محمد رمضان تدشين توقيعه الرسمي الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في خطوة تؤسس لمرحلة فنية جديدة.

وجاء نص التوقيع: «أثق في الله.. مصري" أو In God I Trust Egyptian» .. ويمثل التوقيع إيجازا بلاغيا اختزل به رمضان رؤيته ورسالته الفنية والإنسانية.

توقيع محمد رمضان

يأتي تدشين التوقيع الجديد بالتزامن مع سلسلة نجاحات حققها رمضان خلال صيف 2026 فقد سجل أضخم حضور جماهيري للموسم من خلال حفليه الضخمين في العلمين الجديدة ورأس البر بمحافظة دمياط، واللذين شهدا تفاعلًا جماهيريا غير مسبوق.

وعلى الصعيد الرقمي، تخطت أغنيته الجديدة "حبيبي أنا من غيرك" حاجز 14 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال فترة قصيرة من طرحها، إلى جانب ملايين المشاهدات واستخدامات واسعة للأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع أعماله.

في السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من الفنان أن رمضان يستعد لإطلاق جولة فنية عالمية واسعة النطاق تشمل عدة قارات ومن المقرر الإعلان رسميًا عن تفاصيل الدول وجدول الحفلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تحمل الجولة الطابع ذاته الذي يعكسه توقيعه الجديد، لتكون رسالة فنية وثقافية تعبر عن مصر وتاريخها في المحافل الدولية، وتؤكد حضور الفن المصري على الساحة العالمية.