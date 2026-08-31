صدمة كبيرة.. يسرا تعتذر عن حضور جنازة ابنة نجلاء فتحي| اعرف السبب

وجهت الفنانة يسرا، رسالة مؤثرة، ناعية ابنة الفنانة نجلاء فتحي، ومعتذرة عن عدم حضورها الجنازة.

وكتبت يسرا عبر حسابها على فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون ..‏مش قادرة أوصف وجعي على بنت أختي وصديقتي العزيزة نجلاء فتحي وبنتي ياسمين سيف أبو النجا ابنة الصديق سيف أبو النجا .. صدمة كبيرة علينا كلنا ربنا بصبرهم على فراقها ويصبرنا على فراقك .. تغمدها اللّٰه بواسع رحمته وألهم الجميع الصبر والسلوان ..‏أعتذر عن عدم حضوري للجنازة لعدم تواجدي في مصر”.

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.