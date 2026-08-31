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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل جلسة الصلح بين طارق الشناوي ومصطفى كامل بنقابة الصحفيين

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

كشف الناقد مصطفى الكيلاني رئيس رابطة كتاب ونقاد الفن عن تفاصيل جلسة الصلح التى من المقرر عقدها بين الناقد طارق الشناوي ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين بنقابة الصحفيين اليوم. 

وقال مصطفى الكيلاني فى تصريح خاص لـ صدى البلد : اللقاء يعقد في مكتب نقيب الصحفيين، وبرعاية ودعوة الصحفي محمود كامل، عضو مجلس النقابة للصلح بين الناقد طارق الشناوي ومصطفى كامل.

تفاصيل خلاف طارق الشناوي ومصطفى كامل 

تصاعدت حدة الخلاف بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والناقد الفني طارق الشناوي، بعدما تجاوزت الأزمة حدود تقييم الأداء الغنائي، وتحولت إلى سجال علني تبادل خلاله الطرفان الانتقادات والتصريحات، على خلفية ظهور مصطفى كامل في إحدى حفلاته بالساحل الشمالي.

وبدأت أحدث حلقات الأزمة عقب تداول مقاطع من حفل ظهر خلاله مصطفى كامل وهو يغني، وهو ما دفع طارق الشناوي إلى التعليق على مستوى أدائه، منتقدًا ما وصفه بوجود نشاز في الغناء، إلى جانب إبداء تحفظه على ظهور نقيب المهن الموسيقية بهذه الصورة، باعتبار أن منصبه النقابي يضع عليه مسؤولية إضافية في ما يتعلق بالمشهد الغنائي.

ورأى الشناوي أن ممارسة مصطفى كامل للغناء في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي لا يتناسب، من وجهة نظره، مع طبيعة موقعه كنقيب للموسيقيين، مؤكدًا أن حديثه يأتي في إطار النقد الفني وليس نتيجة خلاف شخصي مع مصطفى كامل.

كما ارتبطت بعض مواقف طارق الشناوي السابقة بملفات نقابية، من بينها موقف نقابة المهن الموسيقية من ترشيح مصطفى كامل للحصول على تكريم رسمي من وزارة الثقافة، وهو ما سبق أن أثار تعليقات وانتقادات من الناقد الفني.

في المقابل، رفض مصطفى كامل ما اعتبره تجاوزًا لحدود النقد الفني، مؤكدًا أنه لا يمانع في أن يتعرض لأعماله وآدائه للانتقاد، لكنه يرفض الطريقة التي يرى أن طارق الشناوي يستخدمها في التعبير عن آرائه تجاهه وتجاه عدد من الفنانين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر قناة Modern Mti، تحدث مصطفى كامل بشكل مباشر عن الأزمة، موضحًا أن اعتراضه الأساسي لا يتعلق بفكرة النقد نفسها، وإنما باستخدام عبارات يراها تحمل إساءة شخصية للفنان، وليس مجرد تقييم موضوعي للعمل أو الأداء.

وتوقف نقيب المهن الموسيقية تحديدًا عند وصف صوته بـ«النشاز»، معتبرًا أن هذه العبارة تتجاوز في رأيه مجرد الملاحظة الفنية، خاصة في ظل ما وصفه بتاريخ طويل من الانتقادات التي وجهها طارق الشناوي إلى عدد من الأسماء الفنية المعروفة.

ولم يخفِ مصطفى كامل موقفه الشخصي من الناقد الفني، إذ أعلن صراحة أنه لا يحبه ولا يهتم بمتابعة آرائه، كما وصف تأثيره في الوسط الفني بأنه محدود، متسائلًا عن حجم الإضافة التي قدمها الشناوي للحياة الفنية المصرية، سواء في مجال السينما أو الموسيقى.

واستند مصطفى كامل في حديثه إلى مقارنة بين طارق الشناوي وعدد من النقاد الذين يرى أنهم تركوا بصمة واضحة في الحياة الفنية والثقافية المصرية، مؤكدًا أن ممارسة النقد وإبداء الرأي لا يعنيان بالضرورة أن صاحب الرأي أصبح مؤثرًا في المجال الفني.

وخلال حديثه عن الخلاف، استعاد مصطفى كامل عددًا من المواقف السابقة لطارق الشناوي مع فنانين آخرين، مستشهدًا بما قال إنه انتقادات وجهها الناقد إلى أسماء بارزة في الوسط الغنائي.

وأشار كامل إلى الفنان محمد فؤاد، متحدثًا عن وصف الشناوي له بعبارة «سيد قشطة»، كما ذكر الفنان مصطفى قمر، لافتًا إلى أن الشناوي سبق أن وصفه بالفشل عند الحديث عن أحد أعماله.

ويرى مصطفى كامل أن هذا النوع من التعبيرات يختلف عن النقد الذي يفترض أن ينصب على العمل الفني نفسه، من خلال توضيح نقاط القوة والضعف وتقديم قراءة فنية للعمل، بدلًا من الانتقال إلى إطلاق أوصاف يرى أنها تمس الفنان بصورة مباشرة.

وامتدت تصريحات مصطفى كامل إلى فترة تولي الفنان هاني شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية، حيث أشار إلى أن طارق الشناوي سبق أن انتقد قرارات النقابة في تلك الفترة ووصفها بـ«العشوائية».

واعتبر كامل أن استخدام الشناوي أوصافًا مشابهة عند الحديث عنه وعن إدارة النقابة يعكس، من وجهة نظره، استمرارًا لأسلوب سابق في التعامل مع قرارات النقابة وشخصياتها، مشددًا في الوقت نفسه على أن انتقاد أداء النقابة أو قراراتها يظل حقًا مشروعًا، لكن الأمر يختلف عندما تتحول الانتقادات إلى عبارات يرى أنها تحمل إساءة للنقيب أو للفنانين.

وفي محاولة للرد على الانتقادات التي طالت قدراته الصوتية، تحدث مصطفى كامل عن تاريخه في الوسط الفني، مؤكدًا أنه أمضى نحو 36 عامًا في المجال، تنقل خلالها بين الكتابة والتلحين والغناء، معتبرًا أن مشواره الفني وما قدمه طوال هذه السنوات لا يمكن اختزاله في مقطع قصير من حفل أو جملة غنائية لم تخرج بالشكل المثالي.

كما تحدث عن ألبومه الذي طرحه خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن عددًا من أغانيه حقق حضورًا على قوائم الترند، ومؤكدًا أن نجاح الأعمال الغنائية لا يجب أن يقاس فقط بعدد المشاهدات، وإنما من خلال تفاعل الجمهور واستمرار حضور الفنان وأعماله في السوق.

وأكد كامل أن استمرار نشاطه الفني ووجود تعاقدات وحفلات له يمثل، من وجهة نظره، دليلًا على أن لديه جمهورًا وحضورًا حقيقيًا في الساحة الغنائية، رافضًا اختزال تجربته الفنية في الانتقادات التي وجهت إلى أدائه في إحدى الحفلات.

وتطرق نقيب الموسيقيين أيضًا إلى ما اعتبره خطأ وقع فيه طارق الشناوي عند حديثه عن إحدى الأغنيات المرتبطة بالفنان هاني شاكر، موضحًا أن العمل من كلماته وألحانه، وأنه كان موجودًا مع هاني شاكر داخل الاستوديو لمتابعة تفاصيل تنفيذ الأغنية.

وأكد كامل أن تقديم معلومات غير دقيقة بشأن دوره في العمل الفني أمر يرفضه، خاصة أنه يعتبر كتابة الأغاني والتلحين جزءًا أساسيًا من مشواره الفني الذي امتد لسنوات طويلة.

وفي ما يتعلق بالمقطع الذي أثار الجدل حول أدائه في الساحل الشمالي، حاول مصطفى كامل وضع ما حدث في إطار الحفلات الحية، موضحًا أن المطرب، مهما كانت خبرته، قد يتعرض أثناء الغناء المباشر لموقف لا يكون فيه الأداء على المستوى المثالي.

وأشار إلى أن خروج جملة بشكل غير دقيق أو حدوث خطأ صوتي أثناء الحفل أمر وارد، ولا يعني بالضرورة أن المطرب لا يمتلك القدرة على الغناء، معتبرًا أن الحكم على المستوى الفني لأي مطرب يجب أن يكون من خلال تجربته الكاملة وليس بناءً على لحظة واحدة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد كامل بمشاركته في إحدى حفلات مهرجان العلمين إلى جانب الفنانين إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، داعيًا إلى تقييم أدائه من خلال ظهوره الكامل في الحفل وليس الاعتماد على مقطع قصير جرى تداوله منفردًا.

كما رفض مصطفى كامل عددًا من العبارات التي استخدمها طارق الشناوي في حديثه عن النقابة، ومن بينها تعبير «بيلاعبوا مصطفى»، معتبرًا أن استخدام مثل هذه اللهجة يؤكد، بحسب رؤيته، أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على تقييم الأداء الفني أو مناقشة القرارات النقابية.

وشدد كامل على أن جوهر اعتراضه يتمثل في أسلوب التعبير وليس في وجود رأي مخالف، مؤكدًا أن من حق الناقد أن يختلف معه وأن ينتقد صوته أو أعماله أو قرارات النقابة، لكنه يرى أن هناك فارقًا بين النقد المهني وبين العبارات التي يعتبرها مسيئة بصورة مباشرة.

وعندما طُرح على مصطفى كامل سؤال حول ما إذا كان الخلاف سببه عدم تقبله للنقد، نفى ذلك، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه فوق الانتقاد ولا يرى أن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية يمنحه حصانة من تقييم الآخرين.

وأوضح أن أي شخصية عامة أو عمل فني يمكن أن يتعرض للنقد، وضرب مثالًا بالبرامج التلفزيونية، قائلًا إن من حق أي شخص أن ينتقد برنامجًا أو أداءً إعلاميًا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وصف الشخص نفسه بالفشل أو استخدام أوصاف جارحة بحقه.

وفي نهاية حديثه، أكد مصطفى كامل تمسكه بحقه في الرد على ما يوجه إليه من انتقادات، داعيًا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على مكانة الفنانين والرموز المصرية وعدم تحويل الخلافات الفنية أو النقابية إلى ساحة للإساءة الشخصية.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل طارق الشناوي الناقد طارق الشناوي نقابة الموسيقيين

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