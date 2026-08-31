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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة فلبينية تستحوذ على حقوق تشغيل موانئ في 3 دول أفريقية

شركة "إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفيسز"
شركة "إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفيسز"
أ ش أ

وافقت شركة "إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفيسز" (ICTSI) الفلبينية للموانئ، التي يسيطر عليها الملياردير إنريكي رازون، على الاستحواذ على شركة (TLG Acquisition Holdings) التي تنشط في عدد من الأسواق الرئيسية بالقارة، من بينها جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا، في صفقة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين الآسيويين بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في أفريقيا.

وذكر ت منصة "بيزنس أفريكا" أن الصفقة تستهدف توسيع حضور الشركة الفلبينية في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من شبكة العمليات التي تمتلكها الشركة المستحوذ عليها، ولاسيما في الموانى وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإقليمية.

وتدير شركة (TLG) عمليات في مجال الموانئ ومناولة البضائع في كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا، ما يمنح (ICTSI) موطئ قدم أوسع في أسواق النقل والخدمات اللوجستية بالقارة.

وتأتي الصفقة بعد شراكة تمتد لنحو 25 عاماً بين (ICTSI) والجهات المعنية بتشغيل وتحديث رصيف محطة حاويات ديربان رقم 2 في جنوب أفريقيا، بما يعزز ارتباط الشركة بالسوق الأفريقية.. فيما لم تكشف الشركتان عن القيمة المالية للصفقة، فيما لا يزال إتمام عملية الاستحواذ مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

يأتي الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في أفريقيا اهتماما متزايدا، مدفوعاً بنمو التجارة الإقليمية وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ والنقل، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لجنوب القارة على طرق التجارة البحرية الدولية.

وذكرت الشركة، في إفصاح للبورصة الفلبينية، أن الاتفاق يقضي بالاستحواذ على 100% من أسهم "تي إل جي أكويزيشن هولدينجز"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لافتة إلى أن إتمام الاستحواذ لايزال مشروطا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء عدد من الشروط الأخرى.

وتعمل "تي إل جي أكويزيشن هولدينجز" في مجال تشغيل الموانئ ومناولة الشحنات، بما في ذلك السلع السائبة والمنتجات الزراعية من خلال عمليات تمتد عبر ممرات تجارية رئيسية في الدول الأفريقية الثلاث.

وبموجب الاتفاق، ستستحوذ "إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفيسز على حصة تبلغ 74% من أسهم الشركة من كيانات تديرها شركة "أفريكان إنفراستركشر إنفستمنت مانجرز"، بينما ستستحوذ على الحصة المتبقية البالغة 26% من شركة الاستثمار الجنوب أفريقية "موكوبلا شاتاكي".

ويأتي الاتفاق في إطار توسع الشركة الفلبينية في قطاع الموانئ الأفريقي، حيث تدير بالفعل محطات ومرافق في عدد من دول القارة، من بينها نيجيريا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وجنوب أفريقيا.

ومن شأن الصفقة، حال إتمامها، تعزيز وجود الشركة الفلبينية في منطقة الجنوب الأفريقي، وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل، إلى جانب مناولة الحاويات، التعامل مع السلع السائبة والمنتجات الزراعية.. ولم تكشف الشركة عن القيمة الإجمالية للصفقة، فيما يتوقف إتمامها على استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويعد إنريكي رازون جونيور، الذي تسيطر عائلته على "إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفيسز"، أغنى شخص في الفلبين، وتقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 21.8 مليار دولار.

شركة إنترناشيونال كونتينر تيرمينال سيرفيسز ICTSI الفلبينية الأسواق الأفريقية

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