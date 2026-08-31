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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الهجوم الإيراني السافر على الإمارات والأردن

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات للهجوم الإيراني السافر الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بطائرات مسيرة، مؤكدًا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما واستقرارهما.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها كلٌّ لا يتجزأ، مؤكدًا أن أي اعتداء على دولة عربية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن القومي العربي بأكملها.

الهجوم الإيراني على الإمارات 

وأعرب "اليماحي" عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مؤكدًا حقهما المشروع في الدفاع عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد، ويصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد "اليماحي" أن استمرار مثل هذه الاعتداءات من شأنه تقويض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد.

https://youtu.be/bJxlFqOsN2s

البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الإمارات العربية المتحدة الإمارات المملكة الأردنية الهاشمية مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة إيران الهجوم الإيراني

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