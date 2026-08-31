فراق الضنا صعب.. رضوى الشربيني تنعي ابنة نجلاء فتحي

نعت الإعلامية رضوى الشربيني، ابنة الفنانة نجلاء فتحي برسالة مؤثرة.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فراق الضنا صعب.. ربنا يصبّرها ويهون عليها ويربط على قلبها ويديها السكينه ويرحم ويغفر لبنتها ويسكنها فسيح جناته ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾”.

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس.

تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.