الخذلان سبب مرضي.. محمد التاجي: الفن مقدرنيش ماديًا ولا أدبيًا.. وعايش من خير جدي عبد الوارث عسر

تحدث الفنان الراحل محمد التاجي عن تفاصيل من حياته الشخصية والفنية، وكشف عن معاناته الصحية وتأثير الخذلان والانفعالات على حالته، إلى جانب عدد من المواقف التي مر بها خلال مسيرته الفنية وحياته الأسرية.

ونقلت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جانبًا من تصريحات سابقة لمحمد التاجي خلال لقائه معها، والتي كشف خلالها عن إصابته بقصور في الشريان التاجي، مؤكدًا أن انفعالاته وخذلان بعض الأشخاص له كانا من أسباب تدهور حالته الصحية.

وقال محمد التاجي: «أنا عندي قصور في الشريان التاجي بسبب إن انفعالاتي طالعة من قلبي، والخذلان كان سبب المرض»، مشيرًا إلى أنه خضع لأكثر من عملية في القلب، وركب 3 شبكات، كما أجرى عملية تكميم مع تحويل مسار للمعدة، ويستعد لإجراء عملية أخرى لإنقاص وزنه بسبب تدهور حالته الصحية.

وأضاف: «حاليًا هعمل عملية تانية عشان أخس، لأن صحتي تعبت وبقيت ممكن أمشي دقيقة واحدة وأتعب، ومع الشغل الموضوع بقى صعب جدًا».

محمد التاجي: الناس كسرت خاطري واتسرقت بسبب ثقتي فيهم

وتطرق محمد التاجي إلى بعض المواقف التي تعرض لها بسبب ثقته في الآخرين، قائلًا: «الناس كسرت خاطري أوي، أنا بثق في الناس بسهولة ودخلت ناس بيتي وأنا واثق فيهم واتسرقت».

كما تحدث عن تعرضه للاستغلال من أحد الأشخاص عبر «فيسبوك»، موضحًا: «حتى واحد على فيسبوك صديق معرفوش كان كل شوية يطلب مني مبالغ بسيطة وأنا كنت بثق فيه، وكنت بساعده لحد ما اتفاجئت إنه بيستغلني».

وأشار إلى أن مبدئه في التعامل مع الآخرين يقوم على منح أكثر من فرصة قبل إنهاء العلاقة، قائلًا: «مبدئي في الحياة إني مخذلكش من أول مرة، أسيبك تغلط مرة واتنين، لكن لما توصل لحد معين أقطع علاقتي بيك خالص وساعتها بتستغرب، وأنا ببقى شايل منك كتير واتحملت».

محمد التاجي يتحدث عن شائعة وفاته

وعن شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرًا، قال محمد التاجي إنه شعر بالدهشة من انتشارها، متسائلًا عن كيفية إقدام البعض على نشر مثل هذه الشائعات، مؤكدًا أن رد فعل الجمهور ومحبة الناس له كانا مؤثرين بالنسبة له.

وأضاف أنه سبق وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه إذا اعتزل الفن فلن يسأل عنه أحد، لكنه فوجئ بردود فعل الجمهور ودعمهم له، قائلًا: «لقيت الناس كلها بتدعمني وبتقولي كمل، متخيلتش رد الفعل».

محمد التاجي: الفن مقدرنيش لا ماديًا ولا أدبيًا

وتحدث الفنان عن مسيرته الفنية، مؤكدًا أن الفن لم يقدره بالشكل الذي كان يتمناه ماديًا أو أدبيًا، موضحًا أن محبة الجمهور هي أكثر ما يرضيه.

وقال: «أنا متقدرتش لا ماديًا ولا أدبيًا، لكن محبة الناس هي اللي بترضيني، وأنا مقدرش أعمل حاجة غير التمثيل».

وأشار إلى أنه بعد مشاركته في مسلسل «العتاولة» ابتعد عن العمل لمدة عامين، قبل أن يعود من خلال دور ضيف شرف، موضحًا أنه وافق على الدور دون قراءة السيناريو بسبب شعوره بالملل من فترة عدم العمل.

وأضاف: «بعد مسلسل العتاولة قعدت سنتين من غير شغل، ولما جالي دور ضيف شرف وافقت عليه من غير حتى ما أقرأه، لأني كنت زهقت من القعدة، وبستمتع بقعدة الاستوديو ودي متعتي الوحيدة».

محمد التاجي يكشف كواليس بدايته الفنية مع جده عبد الوارث عسر

وكشف محمد التاجي أن دخوله مجال الفن بدأ خلال فترة دراسته في المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان يقرأ السيناريوهات لجده الفنان الراحل عبد الوارث عسر، بسبب ضعف نظره.

وقال: «أنا دخلت الفن وأنا في الثانوية، وكنت بقرا الاسكربتات لجدي عبد الوارث عسر لأن نظره كان ضعيف جدًا، وحبيت فكرة إن الكلام يتحول لمشاعر أقدر أعيشها وأعبر عنها».

كما كشف عن نصيحة تلقاها من الفنان الراحل نور الشريف، مؤكدًا أنه ظل يتذكرها طوال سنوات عمله، قائلًا: «نور الشريف قالي نبوءة زمان: لما تكبر أدوارك هتبقى أحسن، وفضلت فاكر الكلمة دي».

محمد التاجي: عشت من خير جدي عبد الوارث عسر

وتحدث الفنان عن حياته الأسرية، موضحًا أنه متزوج منذ 40 عامًا، وأنه لم يكن يخطط للزواج في البداية، قبل أن يطلب من شقيقته البحث له عن عروس.

وقال: «أنا متجوز بقالي 40 سنة، ومكنتش بعرف أختار، فقولت لأختي هاتيلي عروسة صالونات، ومكنتش حاطط الجواز في دماغي أصلًا».

وأضاف أنه تزوج في سن الـ28 عامًا بعد إلحاح والدته، مؤكدًا أن زواجه كان اختيارًا موفقًا، كما أشار إلى أن بناته تزوجن، وأنه وزوجته لم يعيشا من عائد الفن فقط، بل من خير أهله وجده عبد الوارث عسر.

محمد التاجي يكشف رسالة قاسية من جده

كما كشف محمد التاجي عن رسالة قديمة أرسلها له جده عبد الوارث عسر، وكانت تحمل انتقادات حادة لسلوكه في ذلك الوقت.

وقال: «جدي بعتلي جواب زمان كاتب فيه إني منحرف وأخلاقياتي مش عاجباه، وكان مسميني وحش الجبال بسبب ضخامة جسمي، لأنه كان شايفني عايش حياتي بالطول والعرض».

محمد التاجي: قلت لبناتي الساعة 9 ونص آخر معاد بره

وتطرق الفنان إلى طريقة تعامله مع بناته، موضحًا أنه كان يضع لهن مواعيد محددة للعودة إلى المنزل، قائلًا: «كنت بقول لبناتي الساعة 9 ونص آخر معاد بره، وبعدها بخمس دقايق مش هسكت».

كما تحدث عن آرائه بشأن قضايا الزواج والأسرة، مؤكدًا أن من حقه إبداء رأيه في القضايا المجتمعية، موضحًا أن تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن وجهة نظره الشخصية.

وقال: «من حقي كإنسان يبقى ليا رأي في أي موضوع يخص المجتمع، ودي طريقتي على السوشيال ميديا، وعشان كده قلت للناس ما تتجوزوش بسبب تغيير قوانين الأسرة».

وأضاف: «الراجل دلوقتي هو اللي بيعشش والست هي اللي بتطفش، وأنا شايف إن القوامة معناها إن قائد السفينة هو الرجل».

واختتم محمد التاجي حديثه بالحديث عن نظرته للحياة بعد المرض، قائلًا: «المرض غيرني وخلاني إنسان قدري، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون»، كما كشف عن أمنية يدعو بها دائمًا قائلًا: «أنا بدعي بدعوة أمي: يا رب خدني بتراب السكة ومتعبش حد معايا في كبري».