طرح بورش كايين توربو الكهربائية بقوة 1139 حصانًا

باتت بورش أول شركة تصنيع تقود تحول السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات نحو الأداء الرياضي الحقيقي على الطرقات، حيث غيرت كايين الأصلية المفاهيم السائدة لإمكانية قيادة سيارة عائلية مرتفعة بديناميكية عالية وثبات ممتاز أثناء قطع المنعطفات.

ومع تقديم موديل 2027 من كايين الكهربائية، تدرك الشركة السويدية أن الأداء السريع وحده لم يعد كافيًا لإعادة تشكيل قواعد المنافسة في سوق يتزايد فيه الإقبال على الخيارات الفاخرة المعتمدة على الطاقة الكهربائية.

منافسة محتدمة ومواصفات ميكانيكية فائقة

تصل بورش كايين 2027 الكهربائية إلى سوق يعج بالخيارات الفاخرة والمنافسين الأقوياء، من بينهم لوسيد جرافيتي، كاديلاك فيستيك، فولفو EX90، ومرسيدس EQS SUV، إلى جانب بي إم دبليو iX5 المرتقبة.

وتعتمد كايين توربو الكهربائية على منظومة دفع مزدوجة المحركات تمنح القوة الكافية للمنافسة بقوة، حيث توفر المنظومة عند تفعيل نظام التحكم بالانطلاق قوة تصل إلى 1139 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1106 رطل/قدم، مما يجعلها سيارة خارقة الأرقام تخدم 5 ركاب ضمن مقصورة عائلية كاملة التجهيزات.

تحدي النجاح التجاري وإثبات الهوية الرياضية

ولا تقتصر المسألة في هذا الطراز على تقديم تجربة قيادة ممتعة، بل تمتد إلى مدى قدرتها على تحقيق نجاح تجاري ملموس ومبيعات مرتفعة في وقت يتجاهل فيه بعض المستهلكين طرازات كهربائية بارزة في مختلف الأسواق.

وتستهدف بورش التأكيد على أن سيارتها الكهربائية الجديدة لا تكتفي بتقديم القوة الحصانية المكونة من 4 أرقام، بل تمنح السائق تفاعلًا ديناميكيًا يعبر عن هوية الشركة العريقة ويضمن تميزها بين المنافسين في القطاع الفاخر.