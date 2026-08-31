تقنية جديدة من فولفو تحذر السيارات الأخرى من الحوادث والاصطدام

تواصل شركة "فولفو" السويدية ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال سلامة السيارات، متصدرةً تقييمات الأمان العالمية بعد حصول طرازها الكهربائي EX90 على جائزة "Top Safety Pick+" الأرفع من المعهد الوطني لسلامة الطرق السريعة (IIHS).

ولم تكتفِ الشركة بهذا الإنجاز، بل أعلنت عن إطلاق تحديث برمجي جديد لحزمة ميزات السلامة المتصلة (Connected Safety) المخصصة لسيارتيها EX60 وEX90، لرفع مستويات الحماية والتنبيه المبكر للعديد من المخاطر قبل الوصول إليها.

شبكة سحابية تبادل البيانات وتحذر من المخاطر قبل وقوعها

تعتمد التحديثات الجديدة على نظام البيانات السحابية التبادلي الذي أطلقته فولفو منذ سنوات، والذي يربط أكثر من 1 مليون سيارة حول العالم ضمن شبكة توعية مرورية مشتركة.

وتتيح هذه التقنية للسيارات المتصلة تبادل المعلومات الفورية حول ظروف الطريق مع السيارات الأخرى ومراكز إدارة المرور الوطنية عبر المنظومة الأوروبية لسلامة الطرق، مما يمنح السائقين وقتًا كافيًا للاستجابة وخفض السرعة قبل الاقتراب من مناطق الخطر.

4 تنبيهات جديدة تشمل الحيوانات الكبيرة والمشاة والأشغال

يضيف التحديث البرمجي 4 تنبيهات جديدة تتكامل مع النظام الحالي الذي كان ينبه السائقين سابقًا من الطرق الزلقة وأضواء التحذير التلقائية.

وتتضمن التنبيهات الجديدة نظام التنبيه من الحيوانات الكبيرة كالغزلان على جانبي الطريق، ونظام تحذير مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وركاب الدراجات الهوائية، إضافة إلى تنبيهات أعمال الصيانة والأشغال الطرقية، ونظام التنبيه من الحوادث المرورية الواقعة في المسار الأمامي بناءً على بيانات السيارات المقابلة.

ترقية النظام الصوتي وتجربة الترفيه بمقصورة EX90

لم تقتصر التحديثات البرمجية التي أطلقتها فولفو على جوانب السلامة والأمان فقط، بل شملت تحسينات على المنظومة الترفيهية داخل مقصورة طراز EX90.

ويوفر التحديث الجديد دعم ميزة الصوت المكاني (Spatial Audio) عبر تطبيق "أبل كاربلاي" للنظام الصوتي الفاخر من شركة "باورز آند ويلكينز" (Bowers & Wilkins) المكون من 25 مكبر صوت، مدعومًا بتقنية “دولبي أتموس” لتقديم تجربة صوتية متعددة الأبعاد داخل المقصورة.