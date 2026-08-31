قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار بخسة في الحقول وأرقام مضاعفة للمستهلك.. أين تذهب أموال الفلاح؟
البحر اختفى فجأة.. ما السر وراء المشهد الذي أرعب سكان الأرجنتين؟
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من التصعيد
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. أندية تواصل البحث عن أول هدف
ارتفع 60 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقنية جديدة من فولفو تحذر السيارات الأخرى من الحوادث والاصطدام

فولفو EX90
فولفو EX90
عزة عاطف

تواصل شركة "فولفو" السويدية ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال سلامة السيارات، متصدرةً تقييمات الأمان العالمية بعد حصول طرازها الكهربائي EX90 على جائزة "Top Safety Pick+" الأرفع من المعهد الوطني لسلامة الطرق السريعة (IIHS). 

ولم تكتفِ الشركة بهذا الإنجاز، بل أعلنت عن إطلاق تحديث برمجي جديد لحزمة ميزات السلامة المتصلة (Connected Safety) المخصصة لسيارتيها EX60 وEX90، لرفع مستويات الحماية والتنبيه المبكر للعديد من المخاطر قبل الوصول إليها.

شبكة سحابية تبادل البيانات وتحذر من المخاطر قبل وقوعها

تعتمد التحديثات الجديدة على نظام البيانات السحابية التبادلي الذي أطلقته فولفو منذ سنوات، والذي يربط أكثر من 1 مليون سيارة حول العالم ضمن شبكة توعية مرورية مشتركة.

وتتيح هذه التقنية للسيارات المتصلة تبادل المعلومات الفورية حول ظروف الطريق مع السيارات الأخرى ومراكز إدارة المرور الوطنية عبر المنظومة الأوروبية لسلامة الطرق، مما يمنح السائقين وقتًا كافيًا للاستجابة وخفض السرعة قبل الاقتراب من مناطق الخطر.

4 تنبيهات جديدة تشمل الحيوانات الكبيرة والمشاة والأشغال

يضيف التحديث البرمجي 4 تنبيهات جديدة تتكامل مع النظام الحالي الذي كان ينبه السائقين سابقًا من الطرق الزلقة وأضواء التحذير التلقائية. 

وتتضمن التنبيهات الجديدة نظام التنبيه من الحيوانات الكبيرة كالغزلان على جانبي الطريق، ونظام تحذير مستخدمي الطريق الأكثر عرضة للخطر مثل المشاة وركاب الدراجات الهوائية، إضافة إلى تنبيهات أعمال الصيانة والأشغال الطرقية، ونظام التنبيه من الحوادث المرورية الواقعة في المسار الأمامي بناءً على بيانات السيارات المقابلة.

ترقية النظام الصوتي وتجربة الترفيه بمقصورة EX90

لم تقتصر التحديثات البرمجية التي أطلقتها فولفو على جوانب السلامة والأمان فقط، بل شملت تحسينات على المنظومة الترفيهية داخل مقصورة طراز EX90. 

ويوفر التحديث الجديد دعم ميزة الصوت المكاني (Spatial Audio) عبر تطبيق "أبل كاربلاي" للنظام الصوتي الفاخر من شركة "باورز آند ويلكينز" (Bowers & Wilkins) المكون من 25 مكبر صوت، مدعومًا بتقنية “دولبي أتموس” لتقديم تجربة صوتية متعددة الأبعاد داخل المقصورة.

فولفو EX90 تقنيات السلامة في السيارات تحذيرات الحوادث سيارات فولفو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

الخبز

900 جنيه دعم خبز لأسرة من 4 أفراد.. مفاجأة سارة للمواطنين

جانب من اللقاء

كيف استطاعت مصر تصدّر مؤشرات العطاء والعمل التكافلي عالميًا؟.. د. صلاح هاشم يجيب

التصحر

عبد المسيح سمعان: مصر تمتلك ثقلًا دوليًا يؤهلها لقيادة مواجهة التصحر

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد