أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. كيا تقدم نيرو 2027 وهذا سعرها عالميا

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كيا تقدم نيرو 2027 وهذا سعرها عالميًا.. صور

طرحت كيا نيرو 2027 في الأسواق العالمية ضمن باقة تضم خمس فئات مختلفة من التجهيز، مع الحفاظ على توجه السيارة كطراز عملي يجمع بين التصميم العصري والمنظومة الهجينة، وبأسعار تبدأ من 29,890 دولارًا أمريكيًا.

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية منها فئة الـ SUV متعددة الاستخدام والكروس أوفر، وتتنوع هذه الإصدارات بحسب الأداء الفني والتقني، إلى جانب العلامة الخاصة بكل اصدار ومنها العلامات الصينية.

إم هيرو 1 نسخة 3M بقوة تتخطى 800 حصانًا.. صور

تقدم إم هيرو 1 نسخة 3M موديل 2026 نفسها عالميًا كإحدى سيارات الـSUV كبيرة الحجم التي تجمع بين القدرات العالية والتقنيات الكهربائية الحديثة.

الكشف عن رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا.. بهذا السعر

كشفت رام رسميًا عن بروماستر سيتي 2027 الجديدة كليًا، لتدخل إلى قطاع المركبات التجارية الخفيفة المقدمة عالميًا، من خلال تصميم فان للاستخدامات المهنية ونقل الركاب والبضائع.

بقدرات قوية.. كم سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السوق السعودي؟

تعد مرسيدس GT كوبيه 2026 من أبرز وأغلى الإصدارات التي تقدمها العلامة الألمانية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء المرتفع، والتي تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات المتقدمة.

ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي

تأتي ايكار V27 ROYAL موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم المطروحة عالميًا، مع اعتماد منظومة دفع كهربائية بمدى موسع REEV تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك يعمل كمولد للطاقة.