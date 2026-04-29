سعر إم هيرو II موديل 2026 في السعودية

أعلنت شركة دونج فينج عن طرازها الجديد دونج فينج إم هيرو II موديل 2026، وتنتمي فينج إم هيرو II لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، جيب رانجلر روبيكون و فورد برونكو .

محرك دونج فينج إم هيرو II موديل 2026

تحصل سيارة دونج فينج إم هيرو II موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وبها قوة 677 حصان، وعزم دوران 848 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات دونج فينج إم هيرو II موديل 2026

تمتلك سيارة دونج فينج إم هيرو II موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام Crab Walk، وبها خطوط حادة، وبها واجهة بشبك تهوية جريء، وبها إضاءة LED أمامية متطورة توحي بالتكنولوجيا العالية، وبها جنوط مقاس 20 بوصة، وبها مقاعد من جلد النافا الفاخر، وتدعم وظائف التبريد والتدفئة والتدليك، وبها شاشة مقاس 15.6 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من Dynaudio، وبها إضاءة محيطية مكونه من 256 لونا، وبها عزل صوتي خارجي .

ويوجد بـ سيارة دونج فينج إم هيرو II موديل 2026 ، مساعد قيادة من المستوى الثاني (L2)، وكاميرات برؤية 360 درجة مع خاصية الشاصي الشفاف التي تتيح لك رؤية ما تحت العجلات على الشاشة، وبها أنظمة الكبح التلقائي، وتحذير النقاط العمياء، والحفاظ على المسار، وبها رادار، وحساسات متطورة كعين ثانية للسائق .



سعر دونج فينج إم هيرو II موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فينج إم هيرو II موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 199 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة دونج فينج إم هيرو II موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 259 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة دونج فينج في صناعة السيارات

تأسست شركة دونج فينج عام 1969 في الصين، وتعد واحدة من الأربع الكبار في صناعة السيارات الصينية، وبدأت كمصنع للشاحنات والمركبات العسكرية، وتطورت لتصبح عملاق عالمي، وتنتج سيارات الركاب، والشاحنات، والمركبات الكهربائية، وأنتجت أكثر من 60 مليون مركبة، وتحتل مراكز متقدمة عالمياً.